Ferido en Caldas un operario tras sufrir un accidente laboral

Un operario resultou ferido tras ser golpeado polo camión da empresa para a que traballa, dedicada á recolleita de lixo.

O traballador, recollía o lixo en Calcote, Godos, na localidade de Caldas de Reis, cando –nese intre- foi golpeado polo camión, que o oprimiu contra a parede sen que en ningún momento fosen precisos os medios de excarceración. Así o indicou o alertante que chamou ao 112 Galicia, para pedir axuda, sobre as once da noite pasada.

Nada mais recibir a chamada do particular, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) puxéreonse os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, da Garda Civil e de Protección Civil da localidade.

Efectivos de Protección Civil confirmaron que, debido ao impacto, o traballador perdeu a consciencia e foi trasladado decontado ata o Hospital do Salnés polo persoal sanitario.