Rueda cualifica de "exabruptos" os ataques de Carmela Silva e cre que ten medo a perder a Deputación

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cre que o "medo a perder" o goberno da Deputación Provincial foi o causante da intervención da presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva, deste mércores na que reclamou o cesamento do segundo máximo responsable do goberno de Núñez Feijóo pola mala xestión dos incendios forestais durante estes últimos días.

Ante a pregunta no Parlamento de Galicia da deputada socialista Patricia Vilán sobre a utilización de fondos públicos para levar a cabo mocións de censura, o vicepresidente da Xunta evitou lanzar unha resposta directa aos "exabruptos" e aos "insultos" que, segundo indicou, realizou a presidenta provincial definíndoo como a persoa máis negativa da política galega.

Alfonso Rueda si aproveitou para criticar o "uso partidista e obsceno" que está a realizar o goberno do PSOE e do BNG na Deputación pontevedresa facendo alusión a que hai alcaldes que aínda non foron recibidos tras dous anos de goberno bipartito.

Rueda xustificou a recente moción de censura en Tui referíndose ao "desgoberno" que se mostraba nese Concello e asegurou que nin a Xunta nin o Partido Popular fan manobras para cambiar alcaldías e "moito menos comprometendo fondos públicos".