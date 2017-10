Este sábado en Cambados comezan as 'Visitas singulares' con percorridos por seis cemiterios

Este sábado 21 de outubro ás 18.30 horas realizarase a primeira visita guiada polo Cemiterio de Santa Mariña de Dozo en Cambados. Será a apertura dunha programación que axudará a potenciar a visión turística dos cemiterios da provincia dentro dunha iniciativa denominada 'Visitas singulares Rías Baixas: Cemiterios históricos'. Nesta ocasión, esta primeira visita contará con con un concerto do grupo Cómplices ás 20.00 horas no Auditorio de Cambados baixo o título 'Claves líricas' nas que se combinará poesía e música en homenaxe á figura de Valle Inclán.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, explicaba na presentación desta propuestaque no cemiterio de Cambados está enterrada a nai e tamén un dos fillos de Valle Inclán. O músico vigués Teo Cardalda musicalizó once poemas do autor arousán coa colaboración dun dos netos do escritor, Javier do Valle Inclán.

O cemiterio de Santa Mariña de Dozo é desde 1943 un Monumento Histórico Artístico e atópase incluído na Asociación de Cemiterios Singulares de Europa. No seu interior atópanse as ruínas dun antigo templo do século XV de estilo "gótico mariñeiro".

En próximas datas, aínda por determinar, tamén se realizarán visitas ao cemiterio de San Mauro de Pontevedra, obra de Alejandro Rodríguez Sesmero que conta cunha igrexa románica de San Mamede de Moldes e co panteón da familia Sánchez Cantón, ademais dun recinto civil no que se atopan enterradas persoas fusiladas no 36, entre elas Alexandre Bóveda.

Tamén se fará un percorrido polo cemiterio dos Ingleses no que se recolle a pegada da Armada británica en Vilagarcía a comezos do século XX. Trátase do único camposanto inglés na provincia e, xunto ao de Camariñas, era onde se enterraban a mariñeiros ingleses protestantes que non se podían enterrar en espazos católicos.

Outro dos cemiterios que entrará neste ciclo será o do cemiterio de Arcos de Furcos en Cuntis, o único subterráneo de Galicia. Construíuse nos anos 40 a cinco metros de profundidade. Os veciños colaboraron de maneira económica para a súa construción e picando e trasladando granito.

Tamén se organizarán visitas ao de Pereiró, en Vigo, e ao de dous Eidos en Redondela