O Tribunal Supremo ratifica a suspensión a un xuíz de Pontevedra por atrasos inxustificados nos seus procedementos

A Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo ha emitido unha sentenza na que desestima o recurso contencioso-administrativo interposto polo xuíz Indalecio Conde González contra o acordo do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial do 29 de xaneiro de 2015 que confirmou a sanción dun ano de suspensión das súas funcións como titular do xulgado de Primeira Instancia nº 3 de Pontevedra polo atraso reiterado no ditado de sentenzas e autos.

A sentenza considera que o acordo impugnado é conforme a dereito.

Lembremos que o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) impuxo unha sanción ao xuíz Indalecio Conde González, pola comisión dunha falta moi grave tipificada no artigo 417.9 da Lei do Poder Xudicial. Este precepto castiga a "desatención ou o atraso inxustificado e reiterado na iniciación, tramitación ou resolución de procesos e causas ou no exercicio de calquera das competencias xudiciais".

A proposta do fiscal e do promotor da Acción Disciplinaria foi dun ano de suspensión tras a denuncia que interpuxeron varios particulares contra o maxistrado polos seus atrasos. Dáse a circunstancia de que xa tiña dous expedientes anteriores por esta razón, un concluíu cunha multa de 1.000 euros e outro cunha sanción dun mes de suspensión que foi confirmada polo Tribunal Supremo en xullo de 2013.