O PP insiste en revitalizar o Mercado de Estribela como transmisor da "esencia mariñeira" da parroquia

O Partido Popular insistiu este martes na súa petición de revitalizar o Mercado de Estribela manténdoo como punto de venda de produtos de alimentación, en lugar do plan presentado polo Concello para convertelo no novo centro social da parroquia.

César Abal, concelleiro do grupo municipal do PP, defende que o mercado é "transmisor da esencia mariñeira da parroquia" e que "son moitos os veciños que queren seguir manténdoo", sinalou.

"O edificio necesita unha reforma, niso estamos de acordo, pero sen eliminar o mercano, apostando pola súa función dinamizadora e xeradora de emprego", defendeu o edil popular.

Por ese motivo o PP presentará unha moción pola vía de urxencia no próximo Pleno Municipal instando o goberno local a parar a tramitación do proxecto do centro social, que se atopa en fase de licitación.

Para César Abal, esta reforma impulsouse pese ao rexeitamento de varios colectivos e representantes veciñais de Estribela.

O CONCELLO DEFENDE O ACORDO DO CONSELLO PARROQUIAL

Preguntado por esta situación o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, defendeu que a decisión de crear no edificio do mercado un centro social para Estribela adoptouse no Consello Parroquial tras acordalo cos veciños.

"Non termino de entender que ten o PP contra os consellos parroquiais", declarou o representante do goberno local.