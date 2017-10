O centro de saúde da Parda pon en marcha un obradoiro para previr a obesidade

Un home obeso na praia CC BY-NC-SA Mr TGT

O centro de saúde de A Parda en Pontevedra planificou todos os xoves de 10 a 11 horas desde o vindeiro 19 de outubro ata o 30 de novembro a celebración dun obradoiro para tratar cos pacientes a prevención da obesidade, expoñéndolles diversos estilos de vida saudable.

Este programa formativo e asistencial ofértase a usuarios de toda a comarca, aínda que non teñan asignado o seu facultativo no centro de saúde de A Parda.

Non obstante, nesta actividade será necesario dispoñer de cita previa. Pódese pedir información contactando no teléfono 986-86.88.24 do centro de saúde de A Parda en Pontevedra.

Este obradoiro está coordinado e organizado pola enfermeira Carmen Abeledo Márquez que analizará desde diversas perspectivas a prevención da obesidade, explicando os múltiples beneficios de saúde que xenera o abandono dos hábitos perxudiciais nos pacientes e expoñendo diversas técnicas e estratexias neste eido.

Así mesmo, analizaranse as súas etapas e síntomas, aportando consellos para manterse saudable tras este proceso vital e facendo un estudo dos seus factores de risco.