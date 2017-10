Máis de 2.000 persoas usaron o alcoholímetro do porto deportivo de Sanxenxo

Comprobar se se supera ou non a taxa do alcol permitida pola lei antes de coller o coche. É o obxectivo do alcoholímetro instalado o pasado mes de agosto no aparcadoiro do porto deportivo de Sanxenxo. En menos de dous meses foi utilizado por máis de 2.000 persoas.

O lugar elixido para a súa colocación foi unha das entradas do parking de Nauta, xunto á máquina de pago de tickets, por ser esta a zona na que se concentra principalmente a movida do municipio.

Esta iniciativa, cun custo de 900 euros, tivo como obxectivo principal concienciar ao condutor da incompatibilidade entre o consumo de alcol e a condución.

Así, ante a dúbida, a xente puido facerse unha proba e actuar en consecuencia a un resultado fiable, xa que, con só un euro, o aparello facilita unha palla pola que se sopra e a continuación sae o resultado nunha pequena pantalla do dispositivo.

Desde o Concello considérase un éxito o resultado da iniciativa e a acollida que tivo entre a xente xa que "houbo noites nas que puidemos comprobar como se formaban colas para facer uso do aparello".

"Estamos satisfeitos porque conseguimos o dobre obxectivo proposto, por unha banda, concienciar aos condutores e por outro disuadilos de facer uso dos seus vehículos cando se supere a taxa do alcol permitida", sinalou o alcalde.