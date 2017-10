Chega o tempo máis desexado: chuvias ata o domingo

Imaxe do satélite de MeteoGalicia deste luns 16 de outubro © MeteoGalicia

Chega unha fronte fría e as precipitacións a partir deste luns á zona das Rías Baixas e, en xeral, a toda a provincia de Pontevedra. Os ceos atoparanse nubrados, con choivas de carácter débil que afectarán principalmente á metade oeste de Galicia, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia. A partir da noite, as choivas serán máis intensas e xeneralizadas. As temperaturas descenderán, especialmente as máximas, situándose entre os 18 e os 23 graos. O vento soprará frouxo de compoñente sur nas primeiras horas e de dirección variable o resto do día.

Durante o martes, as Rías Baixas quedarán baixo a influencia das baixas presións, con réxime de ventos húmidos do suroeste. Durante a mañá, os ceos permanecerán parcialmente cubertos. Ao longo da tarde unha nova fronte achegarase polo oeste, deixando ceos cubertos e choivas que comezarán polo litoral e iranse estendendo cara ao interior durante a noite. As temperaturas sufrirán un descenso moderado situándose entre os 14 e os 21 graos. O vento soprará moderado do suroeste, con refachos fortes nas Rías Baixas durante a tarde.

O mércores se mantenndrán as borrascas en Galicia, con ventos do suroeste e a entrada de aire frío. Os ceos permanecerán nubrados con chuvascos xeneralizados. As temperaturas sufrirán un novo descenso, entre lixeiro e moderado, con mínimas de 13 e máximas de 19 graos.

A partir do xoves, as borrascas do Atlántico e as altas presións do Mediterráneo afectarán á comunidade galega. Esta configuración deixará ventos do sur-suroeste, con frontes que entrarán sucesivamente, deixando alta probabilidade de precipitacións en xeral, con temperaturas normais para a época do ano entre os 11 e os 20 graos.