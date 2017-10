A Universidade de Vigo suspende este luns a actividade docente polos lumes

A Universidade de Vigo emitiu un comunicado na noite deste domingo alertando de que ante a situación de emerxencia ocasionada polo lume que afecta a Vigo e á súa contorna e dado o agravamento experimentado nas últimas horas, o reitorado decidiu suspender a actividade docente prevista par aeste luns 16 de outubro no campus de Vigo.

Neste comunicado indícase que as intalaciones do campus universitario vigués nestes momentos non se atopan afectadas polo lume.

A proximidade das chamas ao CUVI, en Beade, obrigou a desaloxar a residencia estudantil por precaución ao redor das 20,00 horas deste domingo.

Non se facilitaron datos oficiais sobre o número de persoas que se atopaban no interior da residencia no momento no que foi decretada a evacuación.