Imaxe do MeteoSat ás 8:00 horas do domingo 15 de outubro © AEMET

Se se cumpren as previsións, este domingo será o último día de praia do ano. Meteogalicia apunta que coa chegada dos restos do furacán Ofelia ás costas galegas o luns empezará a chover.

As temperaturas caerán ata 10 graos, aínda que iso non signifique que chega o frío, pois para este domingo espérase alcanzar os 30 graos co que o descenso dos termómetros volverá marcar rexistros impropios desta época do ano con máximas de 20 graos e mínimas de 14.

Coándose tras o paso de Ofelia entrará unha fronte durante as primeiras horas desta noite, con choivas que comezarán a caer na Costa da Morte e que co avance do día estenderanse a todo o territorio galego. As precipitacións sufrirán un pequeno parón pero espérase que continúen na tarde do martes e mantéñanse para o resto da semana.

Ademais de mitigar a seca espérase que a choiva contribúa a parar o lume no monte. Este tempo cálido e seco duplicou o número de incendios forestais en Galicia respecto ao mesmo mes de outubro do pasado ano, ao pasar de 123 a 235 este ano, unha cifra que supera amplamente a media do último quinquenio, que se sitúa nos 91,2 lumes, segundo os datos da Consellería do Medio Rural.