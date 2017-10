Cerdedo-Cotobade estrea novo horario do punto limpo

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de adoptar cambios no funcionamento do punto limpo coa estrea dun novo horario para mellorar a atención aos cidadáns e optimizar as instalacións, situadas na estrada EP-7103 na subida a Deán, Castro e Quireza. As persoas interesadas en depositar residuos neste espazo gratuítamente poderán facelo desde agora os xoves de 16.00 a 18.30 horas e os sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Os veciños deben ter seleccionados previamente os seus residuos, respectando as cantidades máximas de entrega ao mes, e acudir provistos do DNI. Para recabar máis información pode acudirse á oficina municipal de Medio Ambiente ou chamar ao teléfono 986 753006.

O proxecto do concello de Cerdedo-Cotobade "Dalle ao REC" concorre ao certame autonómico de fomento da reciclaxe "Convértete no concello máis recicla-activo", promovido pola Consellería de Medio Ambiente, Ecoembes e Sogama.

A organización pretende premiar con esta iniciativa o desenvolvemento de actividades vencelladas ás chamadas "tres erres": redución, reutilización e reciclaxe de residuos domésticos, e concederá ao municipio gañador un equipamento valorado en 2.500 euros.