O PP asegura que clubs deportivos de Pontevedra continúan sen recibir as axudas municipais correspondentes ao 2015

O grupo municipal do Partido Popular denunciou este sábado que varios clubs deportivos de Pontevedra continúan sen recibir as axudas municipais correspondentes ao ano 2015.

"Esta demora está a provocar un auténtico caos financeiro nestas entidades deportivas", destacou hoxe o concelleiro popular, Tomás Abeigón, "moitos clubs deportivos víronse obrigados a solicitar préstamos para poder manter a súa actividade e facer fronte aos salarios do seu persoal", engadiu. Os populares consideran que "os nosos clubs deportivos non merecen este trato por parte do BNG de Lores pois están a desempeñar unha labor moi importante na nosa cidade", destacou Abeigón.

"Este atraso insólito e inexplicable está a provocar importantes problemas nas entidades deportivas de Pontevedra", sinalou o edil popular "están vivindo unha situación especialmente delicada, tal e como nos están a transmitir nas distintas reunións que estamos a manter con representantes dos clubs deportivos pontevedreses".

Ademais, dende as filas populares lembran que "aínda non se convocaron as subvencións municipais para esta tempada 2017 – 2018" e avanzan que "previsiblemente" o Goberno do BNG terá que solicitar unha modificación de crédito para poder facer fronte ao seu pago.