En Pontevedra xa se pode renovar DNI seis meses antes de que caduque

Desde este venres xa se pode solicitar cita previa para renovar o DNI ata con seis meses de antelación "para evitar présas e desgustos de última hora". A partir dos 180 días, esa cita caduca.

Para "reducir os prazos de espera e mellorar o nivel de calidade do servizo de atención ao cidadán", a Policía Nacional de Pontevedra recomenda á cidadanía que "non demoren as renovacións de documentación con vistas ao novo período vacacional de Nadal".

O horario de atención ao público é de luns a xoves de 9.00 a 19.00 horas e os venres de 09.00 a 14.30 horas.

A cita previa pode solicitarse a través do teléfono número 060 ou da páxina web www.citapreviadnie.es.

As dependencias para a primeira expedición ou renovación de DNI e Pasaporte atópanse do antigo Banco de España na rúa Fernández Villaverde, número 1.