A rede Passeport Escales xerou 149 pernoitas gratuítas nos portos deportivos da comarca

A rede náutica internacional Passeport Escales, da que forman parte os portos deportivos de Combarro, Sanxenxo e Portonovo, xerou un importante volume de negocio coas 149 pernoitas rexistradas, segundo o informe presentado este venres pola conselleira de Mar, Rosa Quintana, ao Consello da Xunta.

Concretamente no porto deportivo de Sanxenxo foron 29 as estadías vinculadas a Passeport Escales, 35 no caso de Portonovo e 85 no de Combarro.

A rede fomenta itinerarios entre Gran Bretaña, Francia e o norte peninsular, dando facilidades e incentivos económicos aos navegantes que recalan nos portos que forman parte ela.

O principal reclamo para captar novos socios radica na gratuidade de parte de pernóitas en mariñas adheridas, cun máximo de dúas noites gratis por escala.