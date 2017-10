Cortes de luz por tarefas de mantemento en Adina e Vilalonga

Co fin de executar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica para poder atender nas mellores condicións as necesidades de subministración da zona, os días 15 e 17 de outubro, algunhas zonas do municipio quedarán sen servizo, provocando interrupcións na subministración da electricidade, en pequenos intervalos de tempo.

O domingo día 15, entre as 8.00 e as 11.00, a parroquia afectada será Vilalonga, con cortes en Avenida Cruceiro, Avenida Vilar, Aparicio Vilar, Bouza, Bruñeira, Altamira, O Cruceiro, Salgueira, O Empalme, Gondar e a Fianteira.

O martes 17, os cortes serán na parroquia de Adina, coas seguintes zonas afectas, entre as 8.30 e as 11.00: A Torre, Outeiro, Igrexa, Fabal e Rial.

Para calquera aclaración respecto diso, os veciños poden contactar cos responsables das tarefas de mantemento no teléfono 900.333.999.