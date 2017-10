O alcalde de Cuntis fala de situación "alarmante" do río Umia

Captación no río Umia en Veiga Grande © Concello de Cuntis

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, acompañado de técnicos da empresa concesionaria Espina y Delfín, visitou este xoves a captación de Veiga Grande entre os municipios de Cuntis e a Estrada que abastece aos concellos de Cuntis e Moraña e sinalou que a situación na que se atopa o río Umia é "verdadeiramente alarmante".

"Presenta unha imaxe desoladora", dixo o alcalde, que advirte aos veciños da necesidade de tomar "medidas serias no uso racional da auga, e só utilizala para as necesidades básicas, non malgastando, xa que nestes momentos é moi escasa".

O Concello tivo esta semana que asistir a diversos núcleos pola falta de auga achegando a mesma con camiones cisterna e realizando melloras nas traídas con maquinaria do concello.

Manuel Campos lembra que hai explotacións agrarias en "situación límite".

O rexedor de Cuntis rogou un "consumo responsable para poder garantir o suministro".