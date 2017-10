Tres motoristas feridos en accidentes en Pontevedra e Caldas

Accidente de moto en Caldas de Reis © Protección Civil de Caldas de Reis

O Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 Galicia informou este xoves 12 de outubro de dous accidentes de tráfico en Pontevedra e Caldas de Reis nos que resultaron feridos tres motoristas.

Dúas persoas resultaron feridas pola tarde en Pontevedra, tras caer da moto na que viaxaban. Ocorreu na rúa Doutor Loureiro Crespo.

O 112 Galicia tivo coñecemento da situación ás 18:40 horas, a través dun aviso do 061-Urxencias Sanitarias.

O persoal do 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Pontevedra, de Protección Civil e da Policía Local.

FERIDO EN CALDAS

Xusto á mesma hora, outro motorista resultaba ferido ao sufrir unha caída, en Caldas de Reis. Máis en concreto, o accidente rexistrouse na N-550, na incorporación da circunvalación de Caldas.

Foi unha persoa particular a que deu a voz de alarma ao 112 Galicia ás 18:40 horas. Acto seguido, desde o CAE do 112 informouse ao 061, aos Bombeiros do Salnés, ao GES de Valga, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.