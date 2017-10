VIDEO.- "No están solos": A Garda Civil apoia aos axentes desprazados a Cataluña

Actos do 12 de octubro na Comandancia da Garda Civil © Diego Torrado Actos do 12 de octubro na Comandancia da Garda Civil © Diego Torrado Actos do 12 de octubro na Comandancia da Garda Civil © Diego Torrado

A Comandancia de Pontevedra acolleu este xoves os actos do Día do Pilar, patroa da Garda Civil.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, presidiu o acto castrense destacando a súa "satisfacción" por acudir a "la casa de la Institución más querida y respetada por los españoles, junto con la Policía Nacional".

A subdelegada do Goberno quixo lembrar a todos os membros do Instituto Armado que "cumpliendo con su obligación" están desprazados a Cataluña "tengan por seguro que el Gobierno de España va a defenderlos a todos", dixo.

O tenente coronel xefe interino da Comandancia de Pontevedra, Manuel Touceda, tamén fixo referencia ao conflito catalán para "reconocer publicamente" o traballo que alí fan os gardas civís e neste contexto e facendo mención á Policía Nacional dixo "sois los mejores compañeros que podíamos tener, una policía fiable e imbuida de los mismos princiios y valores que nosotros".

Finalmente referiuse á inquietude que existe entre as familias dos gardas e concluíu confesando a súa propia preocupación "cuando escucho planteamineto donde el cumplimiento de la ley deja de ser una obviedad para convertirse en una simple alternativa".

No transcurso do acto impuxéronse distintas condecoracións ao persoal do Corpo que se distinguiu na prestación de servizos meritorios e finalizou cunha solemne homenaxe aos falecidos do Instituto Armado.

Nos círculos posteriores o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda comentou aos xornalistas que "hoxe era o momento de testemuñar o noso recoñecemento especial" aos axentes destinados en Cataluña "facendo un labor fundamental coa que a inmensa maioría dos galegos están de acordo".