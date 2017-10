Dúas persoas feridas, unha delas excarcerada, nun accidente en Caldas de Reis

Unha colisión entre unha furgoneta e un turismo, rexistrada este xoves en Caldas de Reis, deixa dúas persoas feridas, unha en cada vehículo.

A vítima que circulaba na furgoneta, tivo que ser excarcerada polos efectivos de emerxencia.

Segundo informou o 112, o sinistro rexistrouse en Carracedo, na estrada N-550. Unha persoa particular alertou dos feitos ás 8:20 horas desta mañá.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia puxo a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, dos Bombeiros do Salnés e do GES de Valga. Tamén se informou a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.