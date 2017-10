Os Bombeiros sufocan un incendio nun piso de Conde de Bugallal

Incendio nun piso de Conde de Bugallal © PontevedraViva

Os Bombeiros de Pontevedra sufocaron un incendio nun cuarto piso do edificio número un da rúa Conde de Bugallal, á altura dos xulgados da Parda.

O suceso tivo lugar este mércores sobre as 21.15 horas.

O lume iniciouse nun colchón que se atopaba en contacto cun foco encendido.

Foi un veciño quen alertou do lume. Os bombeiros acudiron co camión escaleira. A súa rápida actuación evitou que as chamas se estendesen ao resto do inmoble que tan só resultou afectado polo fume.

A vivenda atopábase deshabitada no momento do suceso.