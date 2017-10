Comezan os traballos para eliminar dúas árbores do Sexto Edificio

Este mércores comezaron os traballos para retirar dúas árbores de gran porte situados na entrada do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra. Trátase dun chopo seco e unha palmeira danada pola praga do picudo.

Estes labores están a ser supervisadas por técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

Para iso estanse empregando medios do parque de maquinaria.

Ata agora retiráronse todas as ramas de palma e a parte superior do tronco. O resto de tarefas afectarán o tráfico na rúa Cobián Roffignac.