Unha persoa ferida nun accidente de moto en Bueu

Unha persoa resultou ferida na tarde deste mércores nun accidente de tráfico rexistrado na rede viaria de Bueu. Circulaba nunha motocicleta e sufriu unha caída.

Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia, o accidente tivo lugar na avenida de Marín sobre as 17.20 horas.

Unha persoa particular alertou ao 112 Galicia indicando que unha persoa resultou ferida tras caer da súa moto. O persoal do 112 informou da situación ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Morrazo, a Protección Civil e á Policía Local de Bueu.