Oito novos 'amigos' súmanse á familia de Amigos de Pontevedra

Crece a familia de Amigos de Pontevedra. Os premios, que se entregan cada ano coincidindo co inicio das Festas da Peregrina, deron a benvida este sábado a oito novos homenaxeados.

Fixérono durante a tradicional comida que se celebrou, do mesmo xeito que nas últimas edicións, no Pazo da Cultura de Pontevedra.

A entrega estivo presidida polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; e pola presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor; entre outros.

O adestrador do Teucro, Quique Domínguez, a restauradora Hélène Fontoira, a investigadora farmacéutica Ángela María Martínez Valverde, a etnóloga Paula Fandiño, o xogador do Pontevedra dos anos 60 Tito Estévez e o xefe de laboratorio do Hospital Domínguez Quirón Salud, Miguel Ángel Vázquez González, foron os premiados.

Ademais, no apartado de entidades, o recoñecemento foi para a empresa SETGA.

A semblanza de todos eles foi realizada, por vez primeira, polo xornalista Xabier Fortes, que tomou o relevo de José Luis Fernández Sieira, presidente de Amigos de Pontevedra.