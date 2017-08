A Feira do Mel abre as súas portas fronte o mercado de abastos

Feira do Mel 2017 en Pontevedra © Cristina Saiz

A feira máis doce das que se celebran en Pontevedra abriu as súas portas, coincidindo co inicio das Festas da Peregrina. A XXVII edición da Feira do Mel atraeu na súa primeira xornada centos de pontevedreses que se achegaron ata a rúa Serra.

Seis apicultores ofrecen todo tipo de produtos elaborados co mel que eles mesmos cultivan. Xunto cos tradicionais usos gastronómicos tamén mostran a aplicación que pode ter a outros ámbitos como a medicina ou a estética.

Ademais, unha filloeira, un posto de queixos e unha compañía de cervexa artesanal forman parte tamén da oferta desta feira, que estará aberta ata o próximo 20 de agosto.

Pódese visitar en horario matinal -de 10 a 14 horas- e vespertino -de 18 a 22 horas-.

Unha das grandes atraccións son as colmeas de vespa velutina que se expoñen na feira.

A ampla programación da Feira do Mel inclúe, entre outras actividades, degustación de produtos con mel como iogur, cervexa ou queixo, talleres de abanicos en forma de abella ou cosmética natural feita a partir do mel, demostracións de extracción de mel e charlas sobre temas de actualidade relacionados coa apicultura.