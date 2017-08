Accidentes nocturnos cun motorista ferido en Cambados e un coche envorcado en Pontevedra

Accidente en Corbillón, Cambados © Servizo de Emerxencias Accidente en Corbillón, Cambados © Servizo de Emerxencias

Sobre as 01.00 horas desta noite do sábado 12 producíase un accidente de tráfico entre un turismo e unha motocicleta no Ribeiro, Corbillón, no municipio de Cambados. Un home de 63 anos, veciño deste concello, resultaba ferido con dores no costado esquerdo e unha brecha na cella dereita.

Os servizos do 061 trasladaron ao home ata o Hospital do Salnés para unha exploración detallada e o tratamento das feridas.

Segundo informa Protección Civil de Cambados ata o lugar trasladáronse membros desta agrupación, a Policía Local, a Garda Civil de Tráfico e Atestados.

ENVORCA UN COCHE EN LOURIZÁN

Non foi o único accidente nas estradas das Rías Baixas durante esta noite. Ás 07.45 horas, o 112 Galicia recibía a alerta dun particular ante a presenza dun coche envorcado no punto quilométrico 3,500 da PO-546, á altura da parroquia de Lourizán.

Segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias do 112 Galicia, a persoa que conducía o vehículo puido saír do interior do turismo polos seus propios medios.

Desde o Centro de Emerxencias informábase ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Pontevedra e ao servizo de mantemento de estradas.