Manifestación polo sétimo aniversario da desaparición de Sonia Iglesias © Diego Torrado

Sete anos sen Sonia Iglesias. É o tempo que leva desaparecida esta pontevedresa, á que se lle perdeu o rastro o 18 de agosto de 2010. Para manter vivo o seu recordo e esixir ás autoridades que sigan investigando o caso, centos de persoas arrouparon á súa familia cunha manifestación que se celebrou este venres.

Familiares e amigos de Sonia Iglesias encabezaron unha marcha que partiu da praza da Ferrería e que, como en anos anteriores, detívose uns minutos fronte á tenda de Massimo Dutti en Benito Corbal, establecemento no que traballaba Sonia e ao que nunca chegou naquel fatídico día.

Antes de iniciarse a marcha, visiblemente emocionada, Mari Carmen Iglesias, irmá de Sonia, quixo dar as grazas a todas aquelas persoas que, ao longo destes sete anos, permaneceron ao seu lado, "axudándonos a que o recordo de Sonia non se perda no esquecemento e que se faga xustiza".

Para toda a familia, dixo, foron sete anos "interminables" sen saber nada de Sonia, "unha ferida que segue aberta e que seguirá sangrando ata que podamos coñecer que lle pasou, quen son os culpables da súa desaparición, que fixeron con ela e por que".

Todas estas preguntas, lamentou Mari Carmen Iglesias, "seguen sen responderse a pesar dos anos e dos nosos incansables intentos por descubrir a verdade" e aos culpables da desaparición da súa irmá.

Este feito cambiou as vidas de toda a familia "para sempre" e deixou, segundo lembrou ao termo da manifestación, "pegadas profundas de dor, rabia e incomprensión", a pesar do cal garantiu que "nunca deixaremos de buscarte, Sonia".

A irmá de Sonia sinalou que seguirán loitando "ata o noso último alento" para que o culpable da súa desaparición "pague a súa pena ante a xustiza" e recoñeceu que "nos quita o soño" pensar que alguén da súa contorna "puidese ser tan cruel de arrebatárnola desta maneira tan devastadora, sen deixarnos un lugar para chorala".

Mari Carmen sinalou que o apoio dos pontevedreses nesta manifestación "dános forza para seguir loitando" e advertiu que non esquecerán xamais desta loita "porque sería como esquecela a ela" e enviar a mensaxe ao culpable de que "nos demos por vencido e que aceptamos que a súa desaparición quedará impune".

"Iso non pasará", garantiu a irmá de Sonia Iglesias antes de que un longo aplauso acompañara á súa intervención.