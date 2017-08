San Roque celebra a súa festa con novas campás

Capela de San Roque © PontevedraViva

A capela de San Roque celebra a súa festa estreando novas campás. A misa de festa será ás 20:00 horas na Basílica de Santa María, seguida de procesión que discorrerá polo seguinte itinerario: Avenida de Santa María, Mestre Mateo, Praza de España, Ferreiros, Concepción Arenal e Paseo de Colón, recolléndose na Capela de San Roque.

Os festexos en honra da Virxe coinciden en tempo coa celebración de San Roque, en quen buscou refuxio e protección os pontevedreses durante os episodios de peste bubónica da Idade Media, razón pola cal lle dedicaron unha capela no curso baixo do río Gafos, preto dun hospitalillo onde se atendía a aqueles que daban síntomas de padecer este tipo de enfermidades tan altamente contaxiosas. Aínda hoxe, cada 16 de agosto, tribútaselle a este santo una das celebracións máis populares de cantas celébranse no centro de Pontevedra.

Despois de dous anos mudas, as campás de San Roque volverán a repicar en este mesmo mes de agosto, tras ser refundidas en Arcos da Condesa polos coñecidos campaneros artesanais da familia Ocampo, de Caldas de Reis. A refundición, que custou 5.505 euros, foi posible grazas á achega dos fregueses, que cos seus donativos e colectas específicas, ao longo dos dous últimos anos, lograron reunir dita cantidade, contando coa colaboración dalgunhas asociacións e empresas asentadas no propio barrio de San Roque, así como do Arcebispado.

A bendición das novas campás terá lugar este próximo luns, 14 de agosto, ás 19:30 horas, ao comezo da misa da novena.

AS NOVAS CAMPÁS EN CIFRAS

As novas campás son copia exacta do deseño das anteriores (1871), forxadas cunha aliaxe de bronce puro composta unicamente por cobre e estaño. Foron refundidas seguindo o método tradicional, mediante a realización duns moldes de barro, logo enterrados co bronce no seu interior, para permitir que o metal, ao arrefriarse de forma gradual durante varios días, outorgase ás campás mellor son e durabilidad. A campá maior ten preto de 50 centímetros de diámetro e un peso aproximado duns 85 quilogramos, mentres a pequena posúe un diámetro de 46 centímetros e un peso que rolda os 60 quilogramos.

Como principal novidade, a antiga barra de metal da que pendían ambas as campás foi substituída por uns xugos de madeira maciza de iroko, moi similar á teca, dura, densa, estable e moi resistente. Ademais, os xugos foron tratados cunha verniz especialmente indicado para a intemperie.

FESTAS PATRONAIS

O vindeiro martes, 15 de agosto, a parroquia de Santa María a Maior de Pontevedra celebrará as súas festas patronais, coa solemnidade da Asunción da nosa Señora. O mesmo 15 de agosto, sobre as 21:30 horas, ao termo da misa vespertina, a agrupación teatral de Santa María a Maior, formada por un grupo de actores afeccionados baixo a dirección de Mundo Villalustre, representará por segundo ano consecutivo o auto sacramental da Asunción da nosa Señora, adaptación da obra escrita no século XVI polo dramaturgo valenciano Juan de Timoneda.

LIMPEZA DE GRAFITTI

A fin de arrombar a contorna da Real Basílica de Santa María a Maior para a celebración destas festas patronais, o Concello de Pontevedra asumiu o custo da intervención de limpeza que durante estes días levou a cabo a empresa de construción e rehabilitación Rehasil. Desta forma, para eliminar as pintadas de aerosol vermello e azul aparecidas na noite do domingo 25 ao luns 26 de xuño e que desde entón afeaban a fachada sur e leste da Real Basílica, seguiuse un sistema de chorreado abrasivo reutilizable en seco, conforme á lexislación vixente en materia de conservación do patrimonio cultural.