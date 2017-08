Un coche sen ocupantes cae á auga no porto de Pedras Negras

Marexada en Pedras Negras, O Grove © PontevedraViva

Un vehículo baleiro protagonizo un rechamante incidente na noite deste xoves no porto de Pedras Negras, no Grove. Poucos minutos despois das 22.00 horas, caeu á auga por causas que se descoñecen.

O Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112 tivo coñecemento do ocorrido sobre as 22.20 horas e alertou á Garda Civil de Pontevedra, que trasladou varias patrullas ata Pedras Negras para facerse cargo da intervención.

O vehículo que caera á auga logrou ser recuperado ao longo da noite deste xoves. No momento no que se perdeu o control sobre o mesmo e acabou no porto non había ocupantes no interior, de modo que as primeiras investigacións da Garda Civil apuntan a que se puido producir un descoido no que non se activou o freo de man e o coche moveuse e caeu porto abaixo.