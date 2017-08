A 'Meleira' reivindica o seu espazo nas Festas da Peregrina

Programación da Feira da Mel 2017 © Concello de Pontevedra

Como ano, coincidindo coas Festas da Peregrina chega a Pontevedra unha nova edición da Feira do Mel. É un dos eventos da programación do verán pontevedrés con máis sona, de aí que alcance este ano a súa vinte e sete edición. Abrirá as súas portas este sábado 12 de agosto, ás once da mañá, na rúa Serra, fronte o mercado de abastos.

A Feira do Mel celebrarase ata o próximo 20 de agosto en horario matinal -de 10 a 14 horas- e vespertino -de 18 a 22 horas-, segundo sinalaron na presentación os seus organizadores, a Asociación de Apicultores da provincia de Pontevedra.

Nela participarán seis apicultores, unha filloeira e un posto de queixos.

Nos postos, o público poderá comprobar como este ano o mel, a diferenza do cor escuro da edición anterior, "é moi clariño" pero mantendo un sabor "espectacular" e unha textura "como se fora caramelo", explicou o responsable da feira, Claudio Fraga.

O presidente de Zona Monumental, Miguel Lago, celebrou que esta feira contribúa a dinamizar o centro histórico da cidade e, en concreto, un ámbito que ten "moito potencial" como é a rúa Serra e o entorno do mercado municipal.

A ampla programación inclúe, entre outras actividades, degustación de produtos con mel como iogur, cervexa ou queixo, obradoiros de abanicos en forma de abella ou cosmética natural feita a partir do mel, demostracións de extracción de mel e charlas sobre temas de actualidade relacionados coa apicultura.

A concelleira de Festas, Carme da Silva, destacou que este ano está "moi vixente" na cabeza da xente e dos apicultores a vespa velutina, que está causando "enormes danos" no sector da apicultura en Galicia, un problema ante o que as administracións "temos que poñer medidas" para combatelo. Haberá unha charla sobre esta especie invasora no marco da feira.

Así, na primavera, o sector contaba cunha produción "bárbara" pero a partir dos meses de maio e xuño a vespa velutina que "atacou duramente" ás colmeas, bloqueando as entradas e impedindo traballar ás abellas, por lo que a colleita "se truncou", segundo os expertos.