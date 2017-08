Morre un home de 74 anos tras envocar o seu tractor en Caldas de Reis

Accidente de tractor no que faleceu un home en Caldas © Protección Civil de Caldas

Un home de 74 anos de idade faleceu esta tarde en Saiar (Caldas de Reis) tras quedar atrapado debaixo do tractor que conducía, despois de que o vehículo envorcase.

Segundo explicaron fontes de Protección Civil de Caldas, o accidente produciuse ás sete e media da tarde no lugar da Igrexa.

A vítima atopábase realizando tarefas de roza e limpeza nunha leira e, tras calcular mal unha manobra, o tractor envorcou nun pequeno desnivel. O home quedou debaixo.

A Garda Civil confirmou que o home era o único ocupante do tractor.

Ata o lugar desprazáronse os Bombeiros do Salnés, a Garda Civil, Policía Local de Caldas, Protección Civil e dúas ambulancias do 061, unha asistencial e outra medicalizada, así como persoal do PAC de Caldas.

O home foi liberado coa axuda dunha pluma guindastre.

A pesar dos esforzos do persoal sanitario por reanimalo, nada puideron facer para salvar a vida da vítima, que faleceu pouco despois.