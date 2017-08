Potaxe de garavanzos e bacallau á biscaíña, ao estilo de Conservas Pescamar

Imaxe identificativa de Conservas Pescamar © Conservas Pescamar Bacallau á biscaíña de Conservas Pescamar © Conservas Pescamar Potaxe de bacallau CC BY-NC-SA Javier Lastras

Chegamos a unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva", coa calidade de sempre das Conservas Pescamar e un prato tradicional nas cociñas caseiras: a potaxe de garavanzos e bacallau.

Aínda que para esta receita afai utilizar o bacallau desalgado, sen máis engadidos, nesta ocasión aproveitarémonos do toque de sabor que achegan a salsa de tomate, o pemento, a cebola e o allo do mollo co que se presenta o Bacallau á biscaíña de Conservas Pescamar.

Para preparar unha deliciosa Potaxe de garavanzos e bacallau á biscaíña de Conservas Pescamar, necesitamos os seguintes ingredientes:

- 2 latas de Bacallau á biscaíña Pescamar

- 300 g. de garavanzos

- 250 g. de espinacas

- 2 cebolas medianas

- 2 dentes de allo

- 1 folla de loureiro

- 1 cullerada de pemento doce da Vera

- 1 cullerada de fariña

- Aceite de oliva

- Sal

- Auga

- 2 ovos cocidos (opcional)

- Pan duro en rebandas (opcional)

Preparación:

A noite anterior poñeremos a remollo os garavanzos en auga tépeda durante polo menos 12 horas. Pasado ese tempo, nunha cacerola engadimos os garavanzos, xunto coa auga, unha cebola mediana en anacos, a folla de loureiro e dous dentes de allo. Cocemos durante 90 minutos.

Cortamos en anacos as espinacas frescas e agregámolas á cacerola. Deixamos facer a lume lento, removendo suavemente. A continuación, engadimos a lata de Bacallau á biscaíña Pescamar e parte da salsa, ao gusto.

Á parte, preparamos o sofrito. Para iso, nunha tixola engadimos o aceite de oliva e a outra cebola partida en anacos pequenos. Cando estea pochada, incorporamos a cullerada de fariña, sofritimos un pouco e a continuación incorporamos o pemento da Vera, con coidado para que non se pase e colla amargor. Envorcamos o sofrito sobre a cacerola e movemos con coidado. Rectificamos o sal. Deixamos cocer uns minutos máis o guiso a lume baixo ata que os garavanzos alcancen o seu punto.

Podemos servir o prato tal cal ou ben adornalo con ovo cocido picado ou cunhas rodas de pan duro fritas en aceite. Neste último caso, podemos aproveitar a salsa sobrante da lata de Bacallau á biscaíña Pescamar para verter unhas motas sobre as tostas, unha vez colocadas sobre a potaxe.

Esta potaxe tamén é coñecida como guiso de vixilia, tradicionalmente servido naquelas datas nas que algunhas relixións prohibían comer carne animal.

En dúas semanas, farémosvos chegar unha nova suxestión culinaria de "A cociña gourmet en conserva", con Conservas Pescamar.