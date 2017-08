Sanxenxo, punto de partida da ruta Presume de Galicia

A praia de Silgar foi o lugar elixido polo Clúster de Turismo de Galicia para o inicio oficial da ruta Presume de Galicia, que recorrerá nas próximas semanas dez enclaves turísticos da comunidade galega.

O obxectivo desta iniciativa, que impulsa o sector turístico galego, é converter aos viaxeiros en presumidores nas redes sociais e na páxina web www.presumedegalicia.com.

Esta idea naceu a raíz do éxito dunha comunidade online, posta en marcha polo clúster, na que os usuarios se converten en "presumidores", compartindo as súas fotografías preferidas de calquera punto do territorio galego.

Ata agora Presume de Galicia conta con máis de 100.000 usuarios na web e as redes sociais, pero a idea é que a cifra aumente coa posta en marcha desta ruta.

Búscase así contribuír a reforzar a marca Galicia como destino turístico, obxectivo compartido pola administración e plasmado na estratexia do turismo de Galicia 2020.