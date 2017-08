A Boa Vila regresará a aqueles tolos anos 20

Presentación de Ponte Coqueta 2017 © Cristina Saiz

Cine, conferencias, obradoiros infantís e de baile, contacontos, unha feira vintage, exhibicións de baile...e moita diversión. Ponte Coqueta chega a súa segunda edición chea de imaxinación que transforman a cita cos anos 20 nunha semana de actividades.

Do 21 ao 26 de agosto desenvolverase Ponte Coqueta cun eixo temático Cine e mulleres.

A Casa da Luz, a Casa Azul, as prazas da Pedreira e Curros Enríquez serán os escenarios dunha cita que ven a encher a única semana do mes que quedaba fóra da programación de festas de verán, tal como subliñou a concelleira de Festas, Carme da Silva, que non dubidou en viaxar á lúa durante a presentación que fixo Marcelo Dobode da programación da segunda edición de Ponte Coqueta.

Actividades no Casino Mercantil, agás a proxección do venres, na Praza da Pedreira e a Feira Vintage do sábado, na Praza de Curros Enríquez

De luns 21 a sábado 26 de agosto. Exposición de cine antigo no Casino Mercantil

Luns 21 de agosto. 12.00 horas Conferencia de Luisa e Juan Torres

Martes 22 de agosto. 20.00 horas Conferencia de Xisela Franco seguida da proxección dun filme antigo

Mercores 23 de agosto. 18.00 horas Obradoiro infantil: constrúe o teu zootropo

Xoves 24 de agosto.

11.00 horas a 13.00 horas Obradoiro de baile (nivel iniciación)

18.00 horas a 20.00 horas Obradoiro de baile (nivel avanzado)

18.00 horas Obradoiro infantil: cine

Venres 25 de agosto

11.00 horas a 13.00 horas Obradoiro de baile de lindy hop (iniciación)

18.00 horas a 20.00 horas Obradoiro de baile de lindy hop (avanzado)

22.30 horas Proxección filmes antigos ao aire libre coa música en directo da Banda Artística de Arcade (Na praza da Pedreira) Filmes: Miss Ledya e Nuestras fiestas de allá

Sábado 26 de agosto. Feira Vintage na Praza de Curros Enríquez (Animan á xente a vir vestida dos anos 20)