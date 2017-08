A explosión festiva de San Roque arranca en Vilagarcía

As Festas de San Roque arrancan este xoves cunha explosión de actividades que encherán de bulicio as rúas da cidade dende a mañá á noite. Cos pratos principais da animación de rúa das sesión matutinas e vespertinas do Festiclown, a lectura do pregón a cargo de David Seijo, a ofrenda floral e o concerto de "Presumido", o programa inclúe outras moitos cousas, como o curso de clown ou unha edición especial da Mesa das Verbas. Aínda que a semana grande das festas vai do 10 ao 20 de agosto seguirá habendo actividades culturais, musicais e de lecer ata o domingo 27 de agosto.

O Festiclown inaugúrase cunha intensa axenda que, aparte do curso Formaclown, inclúe unha intervención social matutina cos nenos do campamento urbano municipal. O Desclowntrol nas rúas terá un primeiro pase ás 12 horas e outro ás 20 e correrá a cargo da compañía colombiana Tchyminigagua, que porá en escena o espectáculo "Futurismo galáctico". As 21:30 horas, a Praza de Galicia acollerá a primeira das actuacións da Mostra Internacional co espectáculo "Máis alto aínda" do dúo hispano británico Desastronauts.

A Praza de Ravella será o escenario, a partir das 21:30 horas, da sesión especial da Mesa das Verbas coa colaboración de Os Terribles de Arousa, Jose Luis Barreiro e Victor Castro e os seus sobriños

O acto oficial de inicio das festas terá lugar ás 20.30 horas no Concello, coa lectura do pregón a cargo de David Seijo. A continuación, 25 colectivos sociais e asociacións culturais, musicais e deportivas do municipio desfilarán pola cidade ata chegar ao adro da igrexa parroquial santa baia de Arealonga para realizar as súas ofrendas ao santo patrón.

O último acto do día será o concerto no Parque da Xunqueira onde, a partir das 23:00 horas, actuará a banda galega "Presumido".