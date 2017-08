Propoñen reformar a Ponte da Barca: sentido único para coches, dobre para bicicletas e beirarrúas amplas

Proposta de Pedaladas para a Ponte da Barca © Pedaladas

O colectivo Pedaladas advirte da necesidade de reformar a ponte da Barca. E para iso propón eliminar un carril na ponte e con ese espazo gañado aumentar as beirarrúas e deixar un paso contrasentido para ciclistas. O colectivo entende que esta solución é barata, sinxela e soluciona a débeda histórica que teñen Poio e Pontevedra coa mobilidade activa a través desta ponte.

Para chegar a esta conclusión, Quique Pérez, desde Pedaladas, baséase en que o peche das rúas Reina Vitoria e Alameda demostra que é posible eliminar unha das vías principais da cidade, a de Raíña Vitoria, sen que provoque conflitos de tráfico.

Segundo a formulación que fan desde esta asociación, todo o tráfico pode canalizarse pola ponte das Correntes e polo da AP-9, evitando que os vehículos que circulan de Poio a Marín, de Marín a Vilagarcía ou de Vilagarcía a Vigo teñan que atravesar a cidade.

Alertan, ademais de que a pesar do sinal de "Prohibido circular agás servizos" que se atopa na rúa Alameda, miles de condutores sáltanse esta prohibición e atravesan esta zona para acceder por Echegaray á ponte da Barca afectando, segundo Quique Pérez, á calidade de vida dos veciños e ao tráfico con destino ao interior da cidade. Por este motivo, propón que o Concello cambie de sentido as rúas Alameda, Echegaray e Alfonso XII. Esta medida, segundo o colectivo ciclista, eliminaría todo o tráfico de paso que se dirixe cara á ponte da Barca.

Pedaladas fai un chamamento aos Concellos e á Xunta de Galicia para que acometa a reforma da ponte da Barca ampliando as beirarrúas, que actualmente non cumpren co mínimo obrigatorio de 180 centímetros de sección.

Ademais denuncian as dificultades que esa contorna presenta actualmente para os ciclistas, que se atopan con escasa visibilidade na rotonda de Poio e coa necesidade de entrar en Pontevedra por Paseo de Colón en lugar de por a rúa Echegaray.