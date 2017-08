A Xunta aproba axudas para melloras nos polígonos

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, anunciou este martes que a Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou apoios para parques empresariais co obxectivo de mellorar o servizo que se presta ás compañías xa instaladas.

Con esta convocatoria, que prevé axudas do 80% do custo subvencionable.

Deste xeito, o concello de Pontevedra recibirá unha subvención de 48.000 euros co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética do parque empresarial de O Campiño, mentres que a Barro destinaranse 16.000 euros co mesmo fin para o polígono de Sequeiros.

A Lama recibirá 120.000 euros para a mellora de infraestruturas viarias no parque empresarial de Racelo.

Os concellos de Cambados e Ribadumia recibirán unha subvención de 171.000 euros co obxectivo de mellorar a dotación das infraestruturas do polígono do Salnés, mentres que a Meaño destinaranse 13.369 euros co obxectivo de mellorar o alumeado público do parque de A Pedreira.

Vilagarcía de Arousa tamén poñerá en marcha medidas de aforro enerxético de luminarias cunha axuda de 44.472 euros. Finalmente, e para o mesmo fin, Vilanova de Arousa recibirá 51.731 euros.