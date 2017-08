Medio Rural cede un camión motobomba ao Concello da Lama

A Consellería do Medio Rural, tras a xestión do alcalde Jorge Canda, cedeu un camión motobomba que pasará a desempeñar funcións de prevención e loita contra incendios forestais e de asistencia á poboación do municipio en caso de emerxencias na Lama.

O municipio carecía deste servizo despois de que, anos atrás, se averiara por completo o camión que prestaba este labor desde hai tres décadas.

Jorge Canda recibiu o vehículo e remitiuno ao parque municipal para que os operarios do Concello realicen as comprobacións para a súa posta a punto, de forma que poida intervir en calquera situación de emerxencia.

A motobomba foi cedida en propiedade ao concello da Lama pola Xunta de Galicia a través do Plan de Loita contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).