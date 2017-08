Marín solicita máis lombos e melloras nos viais provinciais á Deputación

Instalación de lombos en Marín © Concello de Marín Instalación de lombos en Marín © Concello de Marín

O Concello de Marín solicitou máis lombos e medidas de seguridade viaria, ademais de beirarrúas e sendas, á Deputación para as vías provinciais que transcorren polo municipio. Durante esta semana, a empresa Taboada e Ramos está a levar a cabo as actuacións contempladas no Plan Móvese da Deputación.

Están a executarse os redutores na estrada de San Xulián, que se suman aos da zona do Campo, previo á rotonda do cemiterio do Campo e a estrada de Castro a Seixo á altura da Porteliña e do Castro.

O Concello solicitou a súa colación en estradas provinciais ampliando tamén solicitudes para acometer sendas e beirarrúas, demandadas polos veciños destas zonas.

Desta forma, o goberno local solicitou a continuación das beirarrúas de San Xulián; as zonas de sendas en Moreira, Porteliña e Ou Castro; na Brea, Campo e Santomé, un espazo para o que se tramita a execución dunha rotonda neste cruzamento entre as estradas provinciais de Ou Castro e Brea.

Tamén se unen peticións de melloras de seguridade para os viarios nas baixadas de Aguete e Loira, ademais da estrada entre Pardavila e Rúa Nova.

Algúns colectivos veciñais xa manifestaron a súa oposición a estes elementos redutores de velocidade e reclaman outras melloras nestes viais