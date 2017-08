O Rural Existe reclama reunións con Lores, Carmela Silva e Cores Tourís

O Rural Existe reclama reunións cos principais responsables políticos © Cristina Saiz

Eulogio Sartier, portavoz da plataforma O Rural Existe, acompañado por un grupo de integrantes deste colectivo, presentaba un escrito nos rexistros do Concello, da Deputación e da Xunta de Galicia reclamando reunións cos principais responsables destas administracións, ademais de encontros con outros representantes públicos con responsabilidade na instalación de lombos ou no tratamento dos lixos. Desta forma, tamén presentaba unha petición de reunión co deputado Uxío Benítez, responsable de vías provinciais e cos concelleiros Demetrio Gómez e Carme dá Silva, para reclamar unha solución ante o abandono que sofren as parroquias en canto ao servizo de limpeza.

O representante de O Rural Existe afirmaba que os colectores de fóra da contorna do centro urbano atópanse rotos e en malas condicións. Nos escritos presentados reclámase a reunión para resolver o problema dos "lombos" e "o correcto investimento para solucionar as necesidades anteriores dos habitantes da contorna do núcleo urbano".

Indicou que o rexistro municipal tiveron dificultades para que aceptasen o escrito debido a problemas co CIF do colectivo, aínda que finalmente presentaron a solicitude das reunións, ademais Sartier afirmou que estaban dispostos a presentar directamente na alcaldía esa petición para evitar que se perdese ou que se atrasase un entrega.

Este luns, ás 20.00 horas, na Casa da Cultura de Marcón, a plataforma O Rural Existe manterá un encontro veciñal para seguir solicitando apoios á súa proposta de eliminar os "lombos" e que se dediquen investimentos para resolver os problemas das parroquias pontevedresas. Afirmou que grazas á presión que exercen desde a plataforma xa se empezaron a rozar zonas do rural, que viñan demandando desde facía tempo.

Por último, Sartier tamén lamentou que César Mosquera estea a estudar reducir o viario da estrada entre O Marco e Bértola para ampliar as beirarrúas cando indica que os veciños cederon terreos para acometer estes traballos sen necesidade de reducir o asfalto.