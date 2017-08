A Autoridade Portuaria remodela as instalacións de atención ao usuario

Oficinas da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra © Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Oficinas da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra © Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra

Co obxectivo de mellorar a atención ao usuario do Porto e facilitar a súa accesibilidade, a Autoridade Portuaria finalizou recentemente a remodelación das oficinas de Operacións Portuarias, situadas no porto pesqueiro.

Trátase dun edificio de dúas plantas, cunha superficie de máis de 500 metros cadrados e cun uso principal administrativo e de servizos para atender todo o relacionado coa operativa diaria do porto.

O crecente número de empresas e traballadores que acceden cada día ao recinto portuario requiría unha actualización da distribución dos postos de traballo para mellorar a atención e comunicación con clientes e usuarios.

Ademais instalouse un ascensor no edificio para garantir a accesibilidade e acometéronse actuacións de mellora de eficiencia enerxética.