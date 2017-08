O reencontro de Ferrera e Fígaro

Julián López "el Juli" © Diego Torrado Roca Rey © Diego Torrado Antonio Ferrera © Diego Torrado

Podía ser a tarde de "FF" (e non pola presenza de Fernando Fernandez Tapias, que é habitual na praza pontevedresa) senón pola presenza de Ferrera e Fígaro. Antonio Ferrera que regresaba a este rodo despois de nove anos de ausencia e unha tempada, esta, de relumbrón, resultaba un atractivo. E Fígaro, o cuarto touro de Alcurrucén, segundo do seu lote, e que resultaba ser da reala de Fígaro, o hastado que indultara nesta mesma praza en 2003.

Puido ser e non foi. Aínda que para o estremeño o resultado final si foi o que calquera toureiro agarda, abrir a porta grande. Unha porta grande que lla abriu o primeiro da tarde. A faena que abría a feira arrancou con susto, tras saír Clarinete ao rodo, nos primeiros lances de capote, Ferrera sufría un revolcón que quedou en susto, aínda que o resto da tarde parecía resentirse nunha perna.

Entramos en terreo de división de opinións: as do público que acudía con ganas por ver a ese Antonio Ferrera que comezou a despregarse en 2013 con máis toureo e menos espectáculo e o que acudía coa intención de ver ao destro que lembraba polos seus piques en banderillas con El Fandi. E quedou satisfeito o segundo. Persoalmente lamentouno porque, primeiro e sen ánimo de desmerecer, o mestre acompáñase aos paus de José Manuel Calvo Montoliú, e de caste vénlle ao galgo. E ademais, porque en prazas de segunda tamén se quere ver ese toureiro que merecidamente demostrou como ser recoñecido como triunfador da feira sevillana, por exemplo.

A cousa é que colleu os palitroques e asegurou trofeo. No terzo de muleta sumou aplausos e cunha estocada enteira, enseguida tinguiu os tendidos de branco. As dúas primeiras orellas da tarde cortadas e sen o rogar do público. Así quedou amarrada a saída aos ombreiros porque o descendente do "Fígaro" que indultara en 2003 parou. Con este segundo do seu lote arrancou a faena de muleta de xeonllos desde a proximidade das táboas ata os medios. E partir de aí, o de Alcurrucén comezou a parar. Fin da historia. Unha picada e estocada enteira.

"EL JULI" AOS OMBREIROS POR TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

Na saída triunfal houbo outro nome, o de Julián López "el Juli". Unha orella co segundo da tarde. Humillou a "Esperto" cuns fondos derechazos e longos naturais, e aínda que por momentos o hastado quería arrimarse ás táboas, sóuboo frear pegándolle o percal. Matou á primeira, á sorte natural e con media estocada, pero ben certeira. Mantívose a petición de orella ata que asomou o pano polo balconcillo de presidencia, tardou, tanto que o alguacilillo tivo que saír a deter os mulilleros que xa penetraban pola porta de cabalos no arrastre.

Parecía gozar o madrileño na faena con "Falcón", máis diverso en quítes e máis insistente polo pitón dereito. No acerto co aceiro, estaba a porta grande: necesitou empregar a espada de cruceta tras unha estocada case enteira. E conseguiuno, outra orella, por terceiro ano consecutivo "el Juli" non pisaba o chan para saír de San Roque.

Outro dos desilusionados da tarde estaba no rodo. Andrés Roca Rey levou o peor da tarde, e non en referencia aos lotes de Alcurrucén; senón ao critero da presidencia. O peruano mostrouse co capote - sen esquecerse do selo que xa puxo ás tafalleras-, mostrouse igualmente coa muleta, destacando uns aplaudidos estatuarios no epílogo da súa primeira faena.

E a estocada, que estocada!. Ese berro que lanzou mentres se lanzaba na sorte suprema cara a "Afectuoso", ben o repetise mentres mirou incrédulo cara a presidencia. Concedéronlle unha orella e a pesar da tremenda petición da segunda, non houbo maneira. O seu apoderado, José Antonio Campuzano, xa lle avanzaba coa cabeza, que non había nada que facer, e así foi. Seguidamente veu a rifa do público.

Para pechar a tarde, deixoulle á afección o seu sinal en quítes por gaoneras e chicuelinas. E insistía na procura de apéndice. Case rematada a faena de muleta, lanzou o aceiro á area e despachouse cunha quenda de pases sen axuda, ou de luquesinas (colleita de Daniel Luque, e de aí o seu nome). Trataba de cambiar a "Teclero" de posición para entrar a matar, cando soou o primeiro aviso. Picou e matou ao segundo intento. Foi a por o descabello, pero retou ao tempo antes de cravar a cruceta e o animal caeu sen necesitar descabello. Pediuse orella, pero inxustamente, escapóuselle a súa segunda porta grande en Pontevedra.

Praza de touros de San Roque, Pontevedra. Primeiro festexo no abono de Feira da Peregrina. Tres cuartos de entrada. Ábrese porta grande para Antonio Ferrera e Julián López "o Juli".

TOROS DE ALCURRUCÉN: (procedencia Núñez. Divisa azul celeste e negra. Sinal, hendido nas orellas). 1º Clarinete, castaño, 515 kilos e cuatreño. 2º Despierto, colorado, 525 kilos e cuatreño. 3º Afectuoso, colorado, 515 kilos e cuatreño. 4º Fígaro, castaño bragado, 48 kilos e cuatreño. 5º Halcón, negro, 490 kilos e cuatreño. 6º Teclero, castaño claro meano bragado, 505 kilos e cuatreño.

ANTONIO FERRERA: Dúas orellas no primeiro e aplausos no cuarto. Saída aos ombreiros.

JULIÁN LÓPEZ, "EL JULI": Orella no segundo e orella no quinto. Saída aos ombreiros.

ANDRÉS ROCA REY: Unha orella no terceiro con forte petición da segunda e aplausos no sexto.