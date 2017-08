Morre unha muller de 33 anos nun accidente de moto en Marín

Unha muller de 33 anos faleceu este sábado nun accidente de motocicleta en Marín.

A falecida, de nacionalidade colombiana e veciña de Seixo, viaxaba como acompañante na motocicleta. O piloto é un home veciño de Moaña que resultou ferido de gravidade.

O sinistro tivo lugar sobre as once da noite do sábado no quilómetro 5,500 da estrada PO-313, no lugar de Pardavila.

Por causas que se descoñecen a moto saíu da vía impactando contra un poste do tendido telefónico.

Tanto o condutor da moto como a vítima mortal levaban posto o casco.