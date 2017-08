O Campionato de España de Natación Absoluto deixou 234.348,62 euros na BoaVila

Terceira xornada do Campionato de España Open de Primavera en Pontemuiños © Mónica Patxot Terceira xornada do Campionato de España Open de Primavera en Pontemuiños © Mónica Patxot Última xornada do Campionato de España Open de Primavera de Natación © Mónica Patxot

A avaliación encargada polo Servizo municipal de Deportes e feita por un equipo multidisciplinar da Universidade de Vigo da repercusión do XVIII Campionato de España Natación Absoluto Open de Primavera amosa a rendibilidade do binomio Pontevedra-deporte.

Os expertos universitarios vencellados ao Máster de Xestión Empresarial do Deporte e a Facultade de Ciencias Empresariais do Turismo cifraron en 234.348,62 euros o impacto económico deixado na cidade polos asistentes e define un alcance mediático do evento de 338.540 persoas o que supón que de ter que ser contratada a publicidade para chegar a esa audiencia o Concello tería que ter investido 1.217.317,45 euros.

O campionato, desenvolvido do 8 ao 11 do pasado mes de abril complexo deportivo Rías do Sur (Pontemuiños, reuniu en Pontevedra a elite da natación do Estado mobilizou a un total de 902 persoas. Calcúlase un gasto medio por persoa de 259,8 euros por asistente.

A hostalaría e restauración foron os sectores máis beneficiados e en menor medida o comercio e os locais de ocio.

A organización dun evento de elite como o Campionato de España de Natación Absoluto, xera tamén por ela mesma un impacto económico directo que neste caso supuxo uns ingresos para Pontevedra de 9.093,23 euros e un gasto realizado fóra de 51.948,93 debido a necesidade de traer material deportivo e loxístico específico dende outros centros deportivos de elite ou clubs ata Pontemuiños.

Os autores do estudo avaliaron tamén o que chamado prezo na sombra o que fala do interese dos espectadores por asistir a un evento que foi de balde. Seis de cada dez -o 64,77% dos asistentes- expresaron a súa boa disposición a pagar unha entrada por asistir ao evento fronte a un 34,72% que dixo non. O prezo medio disposto a pagar polos que amosaron a súa dispoñibilidade a facelo era de 7,36 euros ao día ou 28 euros por todo o campionato.

O Campionato Absoluto que trouxo, entre outras estrelas da natación, a campiona olímpica Mireira Belmonte, é unha cita de adultos o que explica limitada mobilización de persoas -fronte a campionatos Máster o Junior que traen un maior número de acompañantes- e a enorme repercusión mediática obtida.

Durante catro días -do 8 ao 11 de abril- Pontevedra foi a capital da natación e estivo nos medios audiovisuais e dixitais de xeito permanente e sumando referencias na prensa escrita.

Teledeporte de RTVE, cunha audiencia de 338.540 espectadores; 442 referencias en Google, referencias e actualizacións na prensa dixital, artigos en medios como Marca, 20 Minutos, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Economista o Europa Press falan do impacto mediático dun evento desenvolvido en Pontevedra.

O Concello de Pontevedra tería que ter investido 1.217.317,45 euros para acadar o alcance promocional do Open

Tomando como referencia só a audiencia de Teledeporte e tendo en conta que o gasto en publicidade para chegar a unha persoa é de 3,6 euros, o equipo da Universidade de Vigo conclúe que o Concello de Pontevedra tería que ter investido 1.217.317,45 euros para acadar o alcance promocional do Open.

Citas como o XVIII Campionato de España de Natación Absoluto Open de Primavera contribúen a consolidar a Pontevedra como cidade de eventos deportivos o que redunda en beneficios económicos directos e xeran unha repercusión social, deportiva, de imaxe de cidade e turística de longo percorrido. Unha realidade na que ten moito que ver a organización que recibe parabéns do 96% dos asistentes.

O equipo avaliador aproveitou o traballo de campo feito para coñecer o interese pola cidade xurdido ao abeiro do campionato: o 98% indicou que repetiría a visita a Pontevedra con tempo e coa familia.