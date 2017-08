O BNG de Portas denuncia unha obra preto da igrexa por "atentar contra o Patrimonio"

Obras no entorno da igrexa de Santa María de Portas © BNG de Portas

O BNG de Portas denuncia que na contorna protexida da igrexa de Santa María están a realizarse obras "sen licenza municipal nin autorización de Patrimonio".

Os movementos de terra e a construción de grandes muros se estan acometendo en terreos que a Igrexa ten alugados para unha plantación de viñedo, segundo os nacionalistas.

Subliñan que "ante as denuncias veciñais, a arquitecta municipal constatou que as obras non tiñan licenza municipal polo que procedeu a redactar un informe, que dió lugar a unha orde de paralización de obras por parte da Alcaldía". Con todo, a pesar desta orde, as obras continúan.

O BNG reclama o cumprimento da lei e que o alcalde faga cumprir a orde de paralización de obras que el mesmo asinou. "O patrimonio é de todos e debemos facer todos os esforzos necesarios por conservalo", conclúen os nacionalistas.