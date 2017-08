Antonio Ferrera reencóntrase coa afección pontevedresa tras nove anos de ausencia

Juli y Roca Rey aos ombreiros en Pontevedra © Diego Torrado Touros de Alcurrucén para este domingo ©

2008 foi a última ocasión en que Antonio Ferrera fixera o paseíllo na praza de touros de San Roque. Este 6 de agosto e tras nove anos de ausencia, reencóntrase coa afección pontevedresa no primeiro festexo de abono da Feira da Peregrina. En 2013 emerxeu un Ferrera que se fixo con triunfos nas dúas principais feiras españolas como Madrid e Sevilla, con todo unha lesión no seu Baleares natal apartouno en 2015 e o ano pasado anunciaba o seu regreso aos ruedos para esta tempada presente. Antonio Ferrera volvía e estao facendo con sobresalientes resultados; basta dicir que resultaba triunfador da Feira de Abril.

Regresa o destro estremeño cun toureo máis puro e afastado do espectáculo que afacía nos seus "man a man" con Fandi. E regresa a esta cidade para lidiar unha gandería, a de Alcurrucén, que aquí no coso pontevedrés valeulle un indulto: o de "Fígaro" en 2002. Queda pendente outro regreso daquelas tardes de Ferrera en Pontevedra, o dos touros de Victorino Martín.

Quen volverá a repetir o paseíllo do ano pasado é Julián López "el Juli". Veremos se por terceiro ano consecutivo, a saída prodúcese como nas dúas últimas Feiras, aos ombreiros. Unha estampa que conseguía a última semana de xullo coa súa actuación na Feira de Santander, unha feira que por certo, soubo "vir arriba" e a día de hoxe non envexar a outros cosos próximos como Bilbao ou San Sebastián.

Precisamente esa última saída triunfal de Pontevedra, compartíaa "o Juli" cun debutante Andrés Roca Rey. Tivo unha doce presentación ante a afección galega e este ano repite no cartel tras unha intensa semana de compromisos na que cruzou o charco para estar no seu Perú de orixe e deixar a súa rúbrica no Porto de Santa María e as Colombinas de Huelva. No Puerto compartíu cartel e triunfo con Ferrera, quen sustituíu a Manzanares, pola súa lesión de costas.

Para completar a tarde de este domingo, el hierro de "la casa", los de Alcurrucén. La ganadería ha vuelto a dejar su impronta esta temporada en plazas como la de Madrid, acompañando el triunfo de matadores como Juan del Álamo y Ginés Marín a los que se podrá ver el día 13 en Pontevedra. Vista la previa de este primer cartel de Peregrinas, bien vale un lleno.