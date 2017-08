Agárdase que a vendima comece a finais de agosto ante a avanzada maduración

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA) indica que xa "non é probable" que se produzan danos por black-rot (roña negra ou botrite) nas viñas da Rías Baixas aínda que haxa períodos con condicións favorables a esta enfermidade no que resta de campaña. Os técnicos afirman que, a pesar de que as temperaturas desta semana, non foron moi elevadas continúa o avance na maduración das uvas e, por este motivo, hai zonas nas que se calcula que a vendima comezará a finais deste mes de agosto.

Os técnicos consideran que o risco de podremia das viñas a estas alturas é moi baixo. Destacan, en todo caso, que existen no mercado funxicidas antibotríticos que aínda se poden aplicar aos acios. No caso de que xa non se poida aplicar debido á limitación de datas polo último tratamento, desde a EFA recoméndase a correcta aireación dos acios e reducir o risco de instalación do fungo eliminando os grans afectados.

Por outra banda, aínda que as condicións climáticas foron favorables ao Mildeu, apenas se notou unha evolución na porcentaxe de follas con manchas e espérase que non teña maior incidencia nos viñedos.

CÍTRICOS

Nesta semana, o centro fitopatológico dependente da Deputación detectou unha abundante presenza de insectos adultos e ninfas novas de diferentes especies de moscas brancas, psila africana ou pulgóns. Nos que caso en que apareza recoméndase un tratamento para evitar a instalación de fungos de negrilla sobre as sustancias azucradas que emiten.

En canto ás nogueiras, desde o Areeiro indícase que no mes de xuño colocáronse trampas para detectar "moscas de casca verde da noz" nunhas nogueiras da comarca de Pontevedra. O voo da especie comezou na terceira semana de xullo, pero nas últimas dúas semanas está a rexistrarse un maior número de capturas. Trátase dun insecto que destrúe a casca verde, que podrece e sécase. Disminuy a calidade e a cantidade das noces porque nos ataques temperáns provocan a caída do froito que se forma.

En España non hai insecticidas específicos para o control desta praga, polo que é necesario eliminar os froitos caídos ao chan para evitar que as larvas se enterren para transformarse en crisálida.