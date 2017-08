Marín proxecta o inicio das obras do colector xeral na avenida de Ourense

Obras en Marín © Concello de Marín

O Concello de Marín anuncia que nas próximas semanas acometeranse as obras do colector xeral na avenida de Ourense. Trátase dunha obra complexa, segundo exponse no Plan de Saneamento da Ría, na que se substituirá o colector actual ao mesmo tempo que se acomete a mellora do bombeo do río Lameira e a súa conexión co novo colector.

Esta actuación enmárcase na liña de actuacións do Plan de Saneamento Local dá Ría de Pontevedra no que están implicadas as consellerías de Medio Ambiente e a do Mar. Durante varias comisións tratouse este tema conversando con representantes das tres confrarías do fondo da ría pontevedresa, Lourizán, San Telmo e Raxó, ademais de con as asociacións de bateeiros.

Os investimentos desta primeira actuación ascenden a case tres millóns de euros. Durante as primeiras intervencións realizaranse catas por tramos na beirarrúa máis próxima ao límite do recinto portuario.

Realizaranse cortes tanto nas beirarrúas como nas beiravías, tratando de realizalas desde a intersección coa rúa da Estrada ata o inicio da praza Marqués de Valterra.

Con este traballo quérese garantir o bo funcionamento do sistema de saneamento de practicamente todo o termo municipal, atendendo a que levan ampliando redes de separativas que desembocan neste colector.