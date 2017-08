Rematan os problemas de acceso a varias vivendas da Fraga de Arriba

O plan municipal para mellora dos camiños en diferentes puntos do rural continúa en Ponte Caldelas. Desta volta tocoulle ao núcleo de A Fraga de Arriba, onde o Goberno local ven de mellorar dous accesos que estaban en situación moi deficiente, dificultando moito o acceso a tres vivendas.

A primeira obra consistiu na ampliación e aplicación dun firme de formigón no acceso a dúas casas. O camiño ten unha traza complicada pola orografía do terreo e bifúrcase en dous para rematar nestas vivendas. O novo pavimento inclúe cortes transversais para facilitar o desaloxo das augas pluviais, diante da forte pendente.

A veciñanza queixábase de que esta pendente, xunto cunha curva moi pechada ao comezo da subida, dificultaba moito a manobra en coche. Neste punto procurouse tamén ampliar a sección e suavizar un chisco a caída para facilitar o xiro dos vehículos.

A poucos metros, o Concello asfaltou unha pista que dá servizo a unha vivenda e tamén a varias fincas. O acceso fora dotado hai algúns anos de muros de contención, pero quedou co pavimento de terra e converteuse nunha balsa de auga. Agora quedou pavimentado nun treito duns 300 metros e drenado para desviar as pluviais.

Nos últimos días, as máquinas tamén deixaron acondicionados varios camiños municipais que tiñan como denominador común o seu pésimo estado e dar servizo a varias vivendas. Así se fixo en Rebordelo e Caritel e se vai facer tamén ao longo das próximas semanas noutros puntos do rural do municipio.