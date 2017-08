Dispositivo especial de tráfico con motivo dos espectáculos taurinos da fin de semana

Dispositivo de tráfico durante as xornadas de actos taurinos © Concello de Pontevedra

A Policía Local poñerá en marcha un operativo especial na contorna da praza de San Roque para que se celebren en condicións de seguridade os espectáculos taurinos deste fin de semana.

Durante o sábado 5 de agosto, desde as 08.00 horas prohibirase o estacionamento nas rúas próximas á Praza de Touros: Víctor Said Armesto, Campo dá Torre e Nostradamus Lourido ata as 22.00 horas do domingo 6 de agosto.

Desde as 18.00 horas, tanto o sábado e o domingo, quedarán peonalizadas as rúas Alameda, Reina Vitoria e boa parte de Colón e San Roque, ademais das que rodean a praza e outras menores, por motivos de seguridade.

Instalaranse 25 valos con sinalización efémera. A avenida de San Roque quedará cortada nas Corbaceiras en sentido subida, así como Víctor Said Armesto e outras menores que dan acceso á Praza de Touros. Tamén se cortará o Paseo de Colón á altura da rúa Monteleón, de tal forma que os vehículos que circulen por esta vía desde a ponte da Barca, deben dirixirse á avenida de Uruguai. Os vehículos que circulen desde a avenida de Uruguai pola rúa Irmáns Nodais terán que regresar a Corbaceiras por San Roque.

Desde o goberno local anúnciase a presenza dun número importante de efectivos da Policía Municipal para garantir a seguridade nos actos taurinos como na festa nas rúas durante a tarde do sábado. Haberá quendas de tarde e de noite para establecer un dispositivo en coordinación coa Policía Nacional.

Tamén está previsto reforzar os servizos de limpeza para os momentos posteriores á festa co obxectivo de deixar o Centro Histórico en bo estado hixiénico para as primeiras horas do domingo. Desde o Concello de Pontevedra lémbrase que está prohibida a invasión de espazos públicos con barras de bar.

Por outra banda, está previsto que o luns 7 de agosto, a partir das 23.00 horas, se peche ao tráfico a rúa Reina Vitoria e a Alameda para a instalación das atraccións das festas da Peregrina.