Carmela Silva alerta que as Rías Baixas poden morrer de éxito ante a masificación do turismo

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Cristina Saiz

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, trasladou a súa preocupación coa masificación turística. A mandataria socialista fixo esta reflexión ante as situacións conflitivas vividas en Barcelona ou Palma con accións vandálicas protagonizadas por organizacións de esquerda independentista.

Carmela Silva mostrou a súa "satisfacción" polos resultados turísticos conseguidos no pasado mes de xullo nos que a provincia de Pontevedra obtivo unha ocupación media do 84%, dous puntos superior á do ano pasado. Neste sentido acompañou unha "reflexión" ao respecto ao sector turístico "para que sigamos potenciándoo pero desde un punto de vista sustentable" para evitar a masificación e a resposta negativa que esta ten por parte dos veciños.

"Todos, o sector público e o privado, temos que estar alerta e apostar por un turismo sustentable que permita manter este paraíso", dixo a presidenta pontevedresa. "Temos que ser un destino apetecible de alta calidade", engadiu.

Na provincia de Pontevedra "non hai absolutamente ningún problema, todo o contrario" pero Carmela Silva fixo esta valoración porque "temos que estar alerta, atentos" xa que "cada ano estamos a aumentar o numero de visitantes e temos que marcar un obxectivo a medio e longo prazo".

DATOS DE OCUPACIÓN EN XULLO

A presidenta da Deputación de Pontevedra informou que os resultados deste xullo foron "os mellores do últimos dez anos", superando en máis de dous puntos os datos de ocupación obtidos no 2016, cando xa se incrementaron ata en dez puntos os resultados con respecto ao 2015.

Por comarcas, a ocupación hostaleira no Salnés en xullo foi do 87,35% colgando o cartel de completo nos hoteis de catro estrelas. Na comarca de Pontevedra conseguiuse o 90,25% de ocupación en xullo, no Morrazo foi do 87%, en Vigo obtívose o 90,6%, no Baixo Miño rexistrouse o 80,% de ocupación, O Condado e Paradanta o 82,6%, Deza e Tabeirós - Terra de Montes conseguiuse o 71,5% e en Caldas a porcentaxe definitiva foi do 83% cunha alta incidencia para o sector durante os festivais Cultura Quente e PortAmérica que supuxeron ascensos nos niveis de ocupación de ata o 100% nos días de celebración dos concertos.

A presidenta da Deputación tamén destacou os "excelentes resultados do turismo rural" cunha porcentaxe do 67% nos establecementos rurais da provincia, sete puntos máis que en xullo do 2016.

PERFIL DO VISITANTE

O 85,25% dos turistas que visitan as Rías Baixas proceden de España, principalmente de Madrid, Barcelona, Biscaia, Asturias e Valladolid, con idades comprendidas entre os 35 e 60 anos que se aloxan entre 7 e 15 días en hoteis.

O turismo estranxeiro provén maioritariamente de Francia, Portugal, Italia, Reino Unido e Alemaña. Ao respecto, a presidenta da Deputación subliñou que se trata de países con conexións aéreas desde o aeroporto de Peinador "o que manifesta a importancia que ten sumar novas rutas que nos enlacen co resto do mundo".

Tamén destacou Silva que cada vez se detectan máis casos de persoas procedentes de Estados Unidos e Canadá con interese na cultura vitivinícola e enológica da provincia de Pontevedra.

Das persoas que responden á enquisa, o 68% non coñecía o destino Rías Baixas polo que "a calidade ten que ser fundamental, para conseguir que repitan a súa visita".